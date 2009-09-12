Ünlü mankenden fuhuş itirafı

Anderton "2004 yılında bir günlük uyuşturucu masrafım 250 sterlindi. Bu parayı bulabilmek için çok erkekle birlikte oldum. Öyle ki ertesi gün isimlerini bile hatırlamıyordum" dedi. Anderton "Elbette bütün bunlardan gurur duymuyorum şimdi" diye konuştu.Güzel manken iki yıldır uyuşturucudan uzak durduğunu söyleyerek "Bu konuda annem bana çok yardımcı oldu. Bana "senin benden önce ölmene izin vermeyeceğim" diyerek bu zor süreçte güçlü olmamı sağladı" dedi.Sophie Anderton 2007 yılında kendini Londra'da bulunan ABD'li bir işadamı olarak tanıtan News of the World gazetesi muhabiriyle bir geceliğine 20 bin dolardan anlaşmıştı. Muhabirin otel odasında gizli kamerayla çektiği görüntüler basına yansıyınca da büyük bir skandal çıkmıştı.Skandalın ortaya çıkmasının hemen ardından Anderton'la yıllığı 100 bin Sterline bir anlaşma yapan bir iç çamaşırı firması kontratı iptal ettiğini açıklamıştı. Anderton bu olayın ardından tedaviye başladı. Eski manken iki yıldır uyuşturucu kullanmadığını söyledi.