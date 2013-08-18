Ünlü Manken Kelly Brook'tan 'Gezi' açıklaması

Dünyaca ünlü İngiliz model Kelly Brook bir parfüm markasının düzenlediği kampanyada uzaya gönderilecek genci seçmek ve firmanın yeni kampanyasının tanımını yapmak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul'a iner inmez, Atatürk Havalimanı'nda basın mensupları tarafından karşılanan Brooke, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'a üçüncü defa geldiğini söyleyen Kelly Brooke, 'Türkiye'ye bayılıyorum. Hem misafirperverlik hem de bütün ekibin profesyonelliği mükemmeldi. Ayrıca yemeklerler de unutulmazdı. Bu kez de öyle olacağından şüphem yok' diye konuştu.



Medyatava.com.tr'de yayımlanan haber şöyle;

“Gezi Parkı'yla ilgili değil, programım yoğundu”

Gazetecilerin, Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan olaylardan dolayı Türkiye’ye ziyaretinin ertelendiğine yönelik basında çıkan iddialarla ilgili sorusuna ise Brook, şöyle cevap verdi:



“Aslında geçtiğimiz 2 ay içinde film ve çeşitli programlar için çok yoğun çekimlerim vardı. O yüzden tam olarak gündemi takip edemedim. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye’deki Gezi Olayları’nı dünya basınından da çok yoğun olmasa da takip etme olanağı buldum. Şu anda herşeyin daha sakin olduğunu biliyorum. O dönemler kendi yoğun programımım vardı. Gecikmemin nedeni Gezi Olayları değil kendi programım ve kampanyanın tamamen zamanlamasıyla alakalıydı. Gezi Olayları’nda olduğu gibi yoğun çekimlerimden dolayı gündemi takip etme olanağım olmuyor. Ama hem Türkiye hem de dünyadaki tüm ülkeler için barış ve herşeyin çok daha iyi olmasını diliyorum” dedi.

Rüzgârın azizliğine uğradı

İngiliz Model Kelly Brook daha sonra kendisini almak için gelen özel aracın içinde gazetecilere poz verdi. Ünlü model, rüzgarın azizliğine uğrayarak zor anlar yaşadı.