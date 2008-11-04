Ünlü komedyenin büyük dramı

Bu haber paranın mutluluk getireceğine inanan ve para ile tüm kapıların açılacağına inanlar için ibretlik bir gerçek yaşam öyküsü. Yasemin Yalçın bakın neler anlattı:



Komedyen Yasemin Yalçın, kızı Eda'nın şeker hastalığına yakalanmasıyla hayatının nasıl değiştiğini anlattı: 3 yıl hiç gülmedim, hiç uyuyamadım...



Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Yasemin Yalçın çarpıcı açıklamalar yaptı. Sanatçı Kanaltürk'te yayınlanan 'Orada Neler Oluyor' programında kızının hastalığı ile birlikte gülmeyi nasıl unuttuğunu anlattı. 10 yaşındaki kızı Eda Yalçın'ın 5 yaşındayken şeker hastalığına yakalandıktan sonra hayatının alt üst olduğunu belirten Yalçın şöyle konuştu:



3 yıl eve kapandım



"Eda'ya teşhis konulduğunda önce kabullenmedim. Sonra hayatla tüm bağlantımı kopardım. 3 yıl eve kapandım. Gelen tüm teklifleri geri çevirdim. 3 yılda tek bir gün bile gülmedim, uyuyamadım. Komik düşünemedim, yazamadım. Espri yapmayı kaçırdım. 5 yaşındaki bebeğim 'dondurma' diye ağlarken ona 'yiyemezsin' demek çok zordu. Kabus gibiydi. Paramın gücü kızıma bir tabak muhallebi alıp yedirmeye yetmedi."



'Şeker' kelimesi yasak



Eşiyle zor günleri atlattığını belirten Yalçın şöyle devam etti: "Bizim evde 'şeker' kelimesi yasaktır. Bu kelimeden nefret ediyorum. Eda'nın her gün 2 iğnesi var. Kızım aşırı olgun, biraz da ürkek bir çocuk oldu. Ancak birbirimize çok iyi kenetlendik."





