Ünlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten tekrar tutuklandı

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali\'nde (AŞTİ) yankesicilik yapan ve daha sonra polise teslim olan ünlü komedyenin ağabeyi Yavuz S., mahkemece tutuklandı. Yavuz S., 24 Mart\'ta, İYİ Parti\'nin Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik\'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara\'da yakalanıp, tutuklanmış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Olay, 9 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Otobüsle, iddiaya göre, Ankara\'ya gelen M.Ş., bagajlarını alırken, parasının çalındığını fark etti. Daha sonra polise giden M.Ş., 600 lirasının çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan Yavuz S. olduğunu tespit etti. Ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz S., olaydan 1 gün sonra polise giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan günler sonra Yavuz S.\'nin AŞTİ\'de yankesicilik yaparken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz S.\'nin yüzünü gizlemek için siyah şapka taktığı ve yankesicilik yaptıktan sonra otobüsün arkasından çıktığı görülüyor.



MİTİNGDE \'YANKESİCİLİK\'TEN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Yavuz S., 24 Mart\'ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'in Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik\'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara\'da yakalanıp, tutuklanmıştı. Yavuz S.\'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu olayla ilgili davanın da sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

-Yavuz Sezer\'in otobüs terminalilndeki görüntüsü

-Adliyeye götürülmesi

Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-