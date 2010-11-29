Ünlü komedyen yaşama veda etti

T24 - 'Uçak', 'Çıplak Silah' gibi filmleriyle tanınan Kanada doğumlu Amerikalı usta komedyen Leslie Nielsen hayatını kaybetti.





Menajeri, zatürree tedavisi gören 84 yaşındaki Nielsen'in Ft.Lauderdale'deki evine yakın bir hastanede dün öldüğünü açıkladı.



Nielsen, New York'ta 150 canlı televizyon programına çıktıktan sonra 1950'lerin ortasında Hollywood'a geldi.

Başlangıçta ciddi bir aktör olarak tanınan Nielsen'in muzip karakteri, 1980'de ''Airplane'' (Uçak) filmiyle öne çıkmaya başladı. Film o dönemde büyük gişe yaptı.

















