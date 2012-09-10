Ünlü kebapçıda cinayet ve intihar

Bakırköy'de, matbaacı işadamı Enver Erdoğan, aynı masada yemek yediği eski ortakları işadamı arkadaşlarına kurşun yağdırdıktan sonra silahıyla intihar etti. Erdoğan'ın durumu ağır.



Florya’da bulunan bir lüks restorandan dün akşam saat 17:30 sıralarında silah sesleri gelmesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans restorana gitti.

Eski iş ortakları olan Enver Erdoğan (50), Ayhan Soylu (43) ve Cüneyt Bulum (56) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yemek yediği sırada, ismi öğrenilemeyen kişi masadan kalkarak restorandan ayrıldı.

İşadamı Enver Erdoğan iddiaya göre şoförünü cep telefonu ile arayarak masaya gelmesini söyledi. Erdoğan bu sırada cep telefonundan bir yeri arayarak telefonla konuştuktan sonra cep telefonunu şoförüne teslim etti. Masaya yönelen işadamı belinden çıkarttığı ruhsatlı tabancasını eski ortaklarına doğrultarak ateş etmeye başladı. Restoranda yemek yiyen müşterilerin gözü önünde meydana gelen olayda, işadamının silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Cüneyt Bulum olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eski ortak işadamı Ayhan Soylu ise yaralandı.

Eski ortaklarını vurduktan sonra silahı başına dayayan işadamı tetiğe bastığı sırada iddiaya göre işadamının şoförü elini iterek işadamının intihar etmesini engellemeye çalıştı. Ancak silahın patlaması sonucu başından vurulan işadamı Enver Erdoğan ticari taksi ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. İşadamının durumunun ağır olduğu, silahla yaraladığı inşaatçı işadamı Ayhan Soylu’nun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Olay Yeri İnceleme ekipleri restoran içinde delil araması yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı.