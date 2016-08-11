Ünlü kariyer sitesi 429 milyon dolara satılıyor

ABD merkezli kariyer sitesi Monster.com, Amsterdam merkezli insan kaynakları firması Randstand Holdings'e 429 milyon dolara satılıyor.

Monster.com, 2008 yılında Türkiye pazarına girmiş ve 2012 itibari ile de Türkiye’deki operasyonlarını sonlandırmıştı.

Türkiye’de monster.com.tr adresi üzerinden yayın yapan Monster Türkiye’nin kariyer sitesi iş profesyonellerine hizmet eden iş ilanlarını yayınlıyor, kariyer fırsatlarını potansiyel çalışanlarla buluşturuyordu.



Dünya çapında yaklaşık 4 bin 500 şubesi ve yaklaşık 30 bin çalışanı bulunan Randstad Holdings, her yıl 2 milyon kişinin iş bulmasına yardımcı oluyor.