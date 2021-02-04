Ünlü karikatürist Dan Piraro'dan Erdil Yaşaroğlu'na "izinsiz kullanım" suçlaması

Dünyaca ünlü karikatürist Dan Piraro, son aylarda karikatürleriyle ilgili açtığı telif davalarıyla gündeme gelen karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun eski internet sitesi Komikaze'yi paylaşarak, “İşte bir başka izinsiz yayımlanan karikatür. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Dan Piraro, telif davaları nedeniyle son günlerde gündemden düşmeyen Erdil Yaşaroğlu hakkında bir paylaşım yaptı. Dan Piraro kişisel Twitter hesabından, Erdil Yaşaroğlu’nun Komikaze adlı karikatür sitesinde yer alan karikatürünü paylaştı. Piraro, karikatürlerini paylaşanlara dava açan Yaşaroğlu için, “İşte bir başka izinsiz yayımlanan karikatür. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil” dedi.