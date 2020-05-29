Ünlü karikatürist Carloss Latuff, Mineapolis protestolarını çizdi

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından şehirde büyük eylemler meydana gelmeye başladı. Protestolar 2 gündür sürerken geçen saatlerde bir polis karakolu kundaklandı. Karakol yanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde devam eden protestolarda yağma olayları yaşanırsa polisin ateş açacağını bildirdi.

Brezilyalı ünlü karikatürist Carlos Latuff da Minepolis'te yaşananları çizdi.

Latuff'un çizdiği karikatürde polis aracının, karakolun ve beyaz maskeli bir polisin yandığı görülüyor.