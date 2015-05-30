Ünlü karikatürist Bedri Koraman hayatını kaybetti. Koraman, eşi Nil Koraman ile yaşadığı Torba Mahallesi, Abdi İpekçi Tatil Sitesi'ndeki evinde bugün saat 18.00 sıralarında fenalaştı. Eşi Nil ve oğlu Murat Koraman'ın haber vermesi üzerine eve gelen doktorunun müdahalesine rağmen Koraman, saat 18.50'de yaşamını yitirdi.

Kalp ve solunum rahatsızlığı bulunan ve geçen 13 Mayıs'ta evde düşüp başını çarpması sonucu beyninde ödem oluşan ve kaldırıldığı Özel Bodrum Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Bedri Koraman'ın ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Hayat arkadaşını kaybetmesinin acısıyla fenalaşan Nil Koraman'ı, acı haberi alarak evine akın yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Bedri Koraman'ın yarın ikindi namazının ardından Torba Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Koraman'ın aile dostlarından turizmci Fethi Yüceses, "Sadece bizler değil Türkiye çok önemli bir sanatçısını, değerli bir çizeri kaybetti. Bir Bedri Koraman kaç yıl sonra bir daha gelir bilinmez ama onun Türk mizahına kattığı değer, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli eserlerindendir" dedi.

Bedri Koraman kimdir?

Bedri Koraman 1928'de Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. 1945'te öğrenim için geldiği İstanbul'da bir süre İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Cemal Tollu atölyesinde eğitim gördü. 1945'ten başlayarak illüstrasyon ressamı ve karikatürcü olarak Babıali'ye girdi. Karikatür çizmeye 1947'de Çocuk Âlemi dergisinde başladı. 41 Buçuk, Tef, Taş, Karikatür gibi mizah dergilerinde çizdi. 1951'de Deve, daha sonra Gölge adlı mizah dergilerini çıkardı. 1954'te Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. Özellikle 1960'lı yıllarda aynı gazetede yayımlanan ve Cicican adıyla sinemaya da aktarılan "Cici Can" adlı çizgi romanı geniş ilgi topladı. Ayrıca Cemkurt ve Tekir Hafiye adlı resimli romanları çizdi. Kurucuları arasında yer aldığı Kare Ajans'ta canlandırma filmleri yaptı. 1970'lerde Abdi İpekçi'nin isteğiyle, Milliyet'in birinci sayfasında, gazetenin o günkü en önemli haberini tamamlayan ve resim yanı ağır basan renkli karikatürler çizmeye başladı; bu çalışmaları büyük ilgi gördü. 18 Kasım 1978'de uğradığı bir silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

1982'de Güneş gazetesine geçtiyse de 1985'te Milliyet'e döndü. Günlük karikatürleri dışında gazetenin hafta sonu ekleri için özel karikatür-öykü sayfaları hazırladı. Yıllarca çalıştığı Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra, Sabah gazetesinin Pazar ekinde, "Çizgi Dünyası" başlığı altında tam sayfa karikatürler çizdi.

Yassıada Yargılamalarını izleyip karikatüre dökerek muhabir-karikatürcü tipinin ilk örneklerinden biri oldu. 1970'lerde parti kurultaylarını, seçim gezilerini izleyip gazetede bantlar halinde yayımlayarak bu çalışmalarını sürdürdü. Siyasi karikatürlerinin bir kısmını içeren Siyaset Arenası adlı bir kitabı olan Bedri Koraman, İtalya Marostica, Yugoslavya Üsküp’te ve Saraybosna’da özel ödüller kazandı. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Spor karikatürleri Yarışması’nda birincilik ve ikincilik ödülleri aldı, ayrıca ortak sergi ve albümlere katıldı. 1986'da merkezi Brezilya'da bulunan Internacional dos Jornalistas adlı basın kuruluşuna onur üyesi seçildi. Karikatürcüler Derneği Genel Başkanlığı yaptı.