Ünlü kardiyolog yanıtladı: Şarap, kahve ve çikolata gerçekten kalbe iyi gelir mi?

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Dünyanın önde gelen kardiyologlarından Prof. Thomas Lüscher, çikolata, kahve ve şarabın kalp sağlığına etkisi hakkında merak edilen soruyu yanıtladı. Lüscher, bitter çikolatanın kalp sağlığı için iyi olduğunu, kahvenin koruyucu olduğunu, şarabın ise orta miktarda tüketilmesini önerdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 10 yıldan uzun bir süre European Heart Journal’ın editörlüğünü yapan Prof. Thomas Lüscher, “Kahve, çikolata ve şarap kalbe yararlı mıdır?” sorusunun, basit bir “evet ya da hayır” yanıtından daha karmaşık olduğunu belirtti.

Hepsinin olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu belirten Prof. Lüscher, tüketim sıklığı ya da miktarına göre yanıtın değişeceğini belirtti.

Lüsher “Şarap gerçekten bir zevktir ancak en iyisi ortalama miktarda tüketmektir. Çikolata kardiyovasküler sisteme iyi gelir, tabii eğer bitter tüketilirse. Kahve ise sizi uyandırır, günde dört bardağa kadar koruyucu olabilir” dedi.

Lüscher, bitter çikolata için optimal dozun henüz araştırılmadığını söyleyerek, çikolatada en faydalı içeriğin kalp fonksiyonunu yükselten, enflamasyonu düşüren Flavonoid olduğunu söyledi.

Lüscher kendisi günde birkaç bardak espresso içtiğini, güzel bir kırmızı şarabı çok sevse de son zamanlarda haftada bir ya da iki kadeh tükettiğini ekledi.