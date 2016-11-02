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Spor

Ünlü kaleci futbolu bıraktı, Amerikan Güreşi'ne başladı

Bundesliga’da 7 yıl Werder Bremen kalesini koruyan Tim Wiese, futbolu bıraktıktan sonra Amerikan Güreşi’ne adım attı

02 Kasım 2016 16:46

Almanya Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Tim Wiese Perşembe günü ilk kez Münih’te ringe çıkacak.

Amerikan güreşine çocukluktan beri ilgi duyduğunu söyleyen Tim Wiese, futbol kariyeri boyunca kendini güreşçi olacak gibi görmediğini ifade etti.

Tim Wiese, 2008-12 arasında Almanya Milli Takımı’nın formasını 6 kez giydi. 2010 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

aljazeera'nin haberine göre; Amerikan Güreşi'nin güreşin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirten eski kaleci, 1.93 boyunda, 130 kilo. Ringde sakatlıklardan korkmadığını söyleyen Wiese, burada da kötü adam rolünde olduğunu zaten kaleciyken de çoğu kişinin sahada ondan nefret ettiğini söyledi.

 

Futbolu bırakıp farklı iş yapan isimler

 

Futbolu bıraktıktan sonra farklı işlere giren isimlerin sayısı az değil.

Galli Vinnie Jones Hollywood’a adım attı, eski Beşiktaşlı İlhan Mansız profesyonel buz patenci oldu. Santiago Canizares ralli sürücüsü, Fabian Barthez de Le Mans pilotu oldu. Mehmet Scholl de müzik albümü çıkardı.

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Tim WieseAmerikan GüreşiFabian BarthezVinnie Jones

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