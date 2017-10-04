T24 LogoT24 Logo
Spor

Ünlü kadın futbolcu Alex Morgan, Disney Land'den kovuldu!

Orlando Pride yönetimi, konuyu kendi aralarında çözeceklerini aktardı

04 Ekim 2017 21:20

ABD'de Orlando Pride takımında forma giyen dünyaca ünlü 28 yaşındaki Amerikalı kadın futbolcu Alex Morgan, arkadaşlarıyla gittiği Disney Land'de kavga çıkardığı gerekçesiyle güvenlikler tarafından zorla çıkışa kadar götürüldü.

Buzzspor'da yer alan habere göre grubun içinde bulunan West Brom orta sahası Giles Barnes da vardı. Ve Barnes sırada kaynak yapmaya çalışırken bir tartışma yaşandı. 

Kavga sebebiyle içeri gelen güvenlikler Barnes, Alex Morgan ve diğerlerini zorla çıkışa kadar götürdü. 

Orlando Pride takımının yönetimini yapan Orlando City SC, şu açıklamayı yaptı:

“Organizasyonumuz Orlando City SC, bu hafta Disney eğlence parkında yaşanan durumdan haberdardır. Şimdilik bölge polisinin ve Disney’in açıklamalarını beklemekteyiz. 

Ne olduğunu tam olarak anladığımızda kendi içimizde bu problemi çözeceğiz.”

Morgan, 130 kez milli olmuş ve kadın futbolunun sembol isimlerinden biri hallerine gelmiş bir futbolcudur. Aynı zamanda 2012 Londra Olimpiyatları’nda ve 2015 Dünya Kupası’nda Amerika’nın kupayı kazanmasına büyük katkı sağlamıştır. 

Bu olay yaşanmadan sadece saatler önce takımının galibiyetinde de yer almıştı. 

ETİKETLER

Alex MorganDisney Landkavgaolaykovuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24