Ünlü kadın futbolcu Alex Morgan, Disney Land'den kovuldu!

ABD'de Orlando Pride takımında forma giyen dünyaca ünlü 28 yaşındaki Amerikalı kadın futbolcu Alex Morgan, arkadaşlarıyla gittiği Disney Land'de kavga çıkardığı gerekçesiyle güvenlikler tarafından zorla çıkışa kadar götürüldü.

Buzzspor'da yer alan habere göre grubun içinde bulunan West Brom orta sahası Giles Barnes da vardı. Ve Barnes sırada kaynak yapmaya çalışırken bir tartışma yaşandı.

Kavga sebebiyle içeri gelen güvenlikler Barnes, Alex Morgan ve diğerlerini zorla çıkışa kadar götürdü.

Orlando Pride takımının yönetimini yapan Orlando City SC, şu açıklamayı yaptı:

“Organizasyonumuz Orlando City SC, bu hafta Disney eğlence parkında yaşanan durumdan haberdardır. Şimdilik bölge polisinin ve Disney’in açıklamalarını beklemekteyiz.

Ne olduğunu tam olarak anladığımızda kendi içimizde bu problemi çözeceğiz.”

Morgan, 130 kez milli olmuş ve kadın futbolunun sembol isimlerinden biri hallerine gelmiş bir futbolcudur. Aynı zamanda 2012 Londra Olimpiyatları’nda ve 2015 Dünya Kupası’nda Amerika’nın kupayı kazanmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu olay yaşanmadan sadece saatler önce takımının galibiyetinde de yer almıştı.