-ÜNLÜ JAPON SANATI "MANGA" İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - "2010 Türkiye'de Japon Yılı" etkinlikleri kapsamında, Japon sanatının ve kültürünün önemli parçası olan ve "çizgi roman" anlamına gelen "Manga" sanatını içeren "Manga'yı Keşfet" sergisi, İstanbul Modern'de açıldı. Sergi için düzenlenen açılış kokteyline Türk-Japon Vakfı yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin tanıtım kataloğunda, Türk-Japon dostluğunun 120. yılında düzenlenen serginin, ülkede gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiş büyük bir kültürel fenomen olan ve dünya çapında giderek yaygınlaşan çizgi roman sanatı "Manga"yı kapsamlı bir biçimde tanıttığı belirtiliyor. Katalogda, "Manga"nın, kültürel bir fenomen olmasının yanı sıra, Japonya'nın uzun ve özgün sanat ve yayıncılık tarihi hakkında önemli ip uçları da verdiği ifade ediliyor. Bir "manga" eserinin yaratım aşamalarının, ilk çizimden yayına uzanan yolculuğunun, yaratım sürecini "manga" ustalarının ağzından dile getiren bir belgeselin, çizimler ve yerleştirme sanatıyla sunulduğu "Manga'yı Keşfet" sergisi 17 Ekim 2010 tarihine kadar gezilebilecek.