Ünlü İtalyan şarkıcı ve sunucu Raffaella Carra hayatını kaybetti

İtalya'nın en sevilen şarkıcılarından ve televizyon sunucularından biri olan, "İtalyan TV kraliçesi" lakaplı Raffaella Carra 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının uzun yıllar ortağı olan Sergio Iapino yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsaniyeti, kusursuz gülüşü ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek parlayacağı daha iyi bir dünyaya gitti" ifadesini kullandı. Iapino, sanatçının uzun süredir bir hastalıkla boğuştuğunu belirtirken, hastalığın ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

"Canzonissima", "La Hora de Raffaella" ve "Pronto, Raffaella" gibi televizyon eğlence programlarıyla pek çok ülkede popüler olan Carra, aynı zamanda kadın ve LGBTİ haklarının sıkı savunucularındandı.

Carra, müzik kariyeri boyunca 25 albüm yaparken, en son 2018'de "Ogni volta che è Natale" isimli albümü çıkarmıştı.

Çok sayıda sinema filminde de oynayan sanatçının en çok ses getiren çalışmalarından biri, Frank Sinatra ile kameraların karşısına geçtiği "Von Ryan's Express" isimli film oldu.