Ünlü isimlerden Erdoğan'a doğum günü ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda ünlü isimleri kabul etti. TSK'nın Afrin'e düzenlediği harekâta desteklerini açıklamak için Beylerbeyi Sarayı'na giden ünlü isimlerin 64 yaşına giren Erdoğan'ın doğum gününü de kutladıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Zeynep Kartal, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'ur bulunduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

