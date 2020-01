Ünlü isimlerden Vali Mutlu'nun ohoh tweetine karşılık hoho'lu tweet

Hatay ’daki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için dün gece Kadıköy’de eylem vardı. Polisin eylemcilere yönelik sert müdahalesi sosyal medyada tepki alırken, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu , Twitter hesabından "Polisle çatışanlar için revir yapacağım diye işgal et. Polis çıkarınca da revire saldırı diye yaz dur,ohoh” sözlerinin ardından kısa sürede sosyal medyanın günemine yerleşti.

Oh oh sayın valim!

Twitter'da yaptığı paylaşımlarda, "Ohoh" ve “oh harika” ifadelerini kullanan Mutlu, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Vali Mutlu Twitter hesabından ayrıca; “Halkın tiyatrosunu (Kadıköy-Süreyya) polisle çatışanlar için revir yapacağım diye işgal et. Polis çıkarınca da revire saldırı diye yaz dur, oh oh. Biz her yeri işgal edelim, Kadıköy’de barikatlar kuralım, molotof, demir bilye, havai fişek atalım bunlar gösteri hakkı karışma deyin, Oh harika." paylaşımlarında bulunsa da özellikle Kadıköy'de ikamet eden birçok kişi sosyal medyadan duruma tepki göstermeye devam etti. İşte kısa süre içerisinde Twitter'ın trend listesine yükselen #Ohoh sözleriyle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar:

Aylin Kotil @aylin_kotil

Bana göre İstanbul dünyanın en güzel şehri. Ama 'ohoh'lu mutlu valiler yüzünden şehrimden nefret ettim. @Valimutlu

Atilla Taş @AtillaTasNet

Vali Mutlu'nun şirin yaklaşımları bana, okul önünde çikolata, şekerle bekleyen amcaları anımsatıyor.

Aylin Aslım @AylinAsLIM

Ohoh derken? @Valimutlu (Tersten hoho)

Berrak Tüzünataç @berraktzntc Devlet-i Aliyye-i'nin twitter hesaplarının kontrolünü,adab-ı muaşerete hakim danışmanlar acilen devralmalı. Zira uslup gidişatı pek nahoş...

Zeki Kayahan Coşkun @zekikayahan

#ohoh suyundan da... #ohoh şuyundan da... #ohoh buyundan da... Koy, koy...

Selcan A. ‏@falanca

Ben evimde otururken bile gaz yiyeyim, sonra hiç ses etmeyeyim. #ohoh sayın valim.

Nazlı Erdol ‏@nazlierdol

@Valimutlu yoksa fişekler boşa gidiyor diye üzülüp; birileri yaralandığında, gencecik yaşta KATLEDİLDİĞİNDE mi #ohoh diyorsunuz sadece?

Merve Evirgen ‏@merveevirgen

Uyursak birilerini aldatacağımızı, her şeyi kaçıracağımızı hissettiğimiz günler geri geldi. #ohoh

Ulasimu ‏@Ulasimu

#Ohoh yazan valiyi bulmuşuzda beğenmiyoruz. Nankörlük böyle bişey işte. Banada kedimden bulaştı.

Egemen Efendi ‏@egmnefnd

#ohoh Tomandan da #ohoh Gazından da #ohoh Jopundan da koy koy! Bize işlemez ama !