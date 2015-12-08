Ünlü isimler uyuşturucu davasında 'delil yetersizliğinden' beraat etmiş

Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak ve Engin Günaydın'ın da aralarında bulunduğu 53 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasının gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme heyeti, 74 sayfalık gerekçeli kararında, Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak, Engin Günaydın, Hakan Yılmaz ve Ersin Korkut'un "uyuşturucu madde ticareti" suçundan başka anlamlara da gelebilecek soyut nitelikteki telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığından beraatlarına kararı verildiğini açıkladı.

Serpil Kırkeser’in DHA’da yer alan haberine göre, oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Sarp Apak ve Engin Günaydın'ın da aralarında bulunduğu 53 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasının gerekçeli kararı açıklandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan 74 sayfalı gerekçeli kararda sanıkların durumları tek tek ele alındı.

"Soyut telefon görüşmeleri dışında delil yok"



Gerekçeli kararda, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun uyuşturucu kullanmadığı ancak denediği, bu nedenle testlerinde uyuşturucu bulunduğu, operasyondan kısa süre önce Yunanistan'ın Simi Adası'na gittiğini, orada kullandığını, kimseye temin etmediğini mahkemedeki ifadesinde söylediği belirtildi.

Kararda, her ne kadar oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun "Uyuşturucu madde ticareti" suçu işlediği iddia edilmişse de, uyuşturucu madde sattığına, temin ettiğine ya da uyuşturucu madde kullanımı için yer temin ettiğine dair şüpheli ve başka anlamlara da gelebilecek soyut nitelikteki telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığını ifade edildi. Bu nedenle "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan İmirzalıoğlu hakkında beraat kararı vermek gerektiği kaydedildi.

Beraat kararları aynı gerekçelerle...



Kararda, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra oyuncular Murat Yıldırım, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak, Engin Günaydın, Hakan Yılmaz ve Ersin Korkut yönünden de aynı gerekçelerle "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan beraatlarıne karar verildiği anlatıldı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları tespit edildi"



Yine bu sanıklar hakkında "Uyuşturucu kullanmak" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını erteleyen mahkeme heyeti, gerekçeli kararında, Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Sarp Apak, Engin Günaydın, Hakan Yılmaz ve Ersin Korkut'un, Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen rapora göre uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarının tespit edildiğini, bu nedenle mahkumiyetlerine karar verildiğini ifade etti.

"Telefon görüşmesi uyarı niteliğinde"



Operasyonun yapılacağını sızdırdığı iddiasıyla "Görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanan polis memuru Fatih A. hakkında da beraat kararı verildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, Fatih A.'nın sanıklardan Hakan Yılmaz ile telefonla görüştüğünün sabit olduğu vurgulandı.

Polis memuru Fatih A.'nın, Hakan Yılmaz ile yaptığı telefon görüşmelerinin, 'Suçlu olabilecek kişilerden uzak durması' konusunda uyarı niteliğinde olduğu, bu nedenle beraatıne karar verildiği kaydedildi.