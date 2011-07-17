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Yaşam

ÜNLÜ İSİMLER BODRUM'DA BULUŞTU BODRUM (A.A)

17 Temmuz 2011 10:17

-ÜNLÜ İSİMLER BODRUM'DA BULUŞTU BODRUM (A.A) - 17.07.2011 - Yaşamının bir bölümünü Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren sanat, spor, basın ve iş dünyasından bazı ünlü isimler, Bodrum Ticaret Odasınca (BODTO) düzenlenen yemekte buluştu. Bodrum Sea Garden Otel'deki yemeğe eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, karikatürist Bedri Koraman, Filiz Akın, Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı (TABA/AmCham) Uğur Terzioğlu, sanatçı İlhan Şeşen, eski Avrupa güzeli Günseli Başar, piyanist Gülsin Onay ve gazeteci Can Pulak gibi ünlü isimler katıldı.  BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, gecede yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen yemeği düzenlemekten mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.  Bodrum'da yaşayan ünlülerin Bodrum'a büyük değer kattığını belirten Kocadon, ''Sizlerle bir araya gelerek bu dostluğumuzu Bodrum adına bir sinerjiye dönüştürmek istiyoruz. Bu sene de Bodrum'u güzel yerlere taşımak için çalışalım. Bu yemeğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' diye konuştu. 

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