T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü işadamının oğluna silahlı saldırı

Eresin Otelleri'nin sahibi Bircan Eresin'in oğlu Mustafa Eresin, silahlı saldırıya uğradı.

13 Ocak 2009 02:00

Eresin Otelleri'nin sahibi ünlü işadamı Bircan Eresin'in oğlu Mustafa Eresin, Eresin Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun önünde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda sağ ve sol omuzu ile ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Eresin'in bir kurşunun da boynunu sıyırdığı öğrenildi.

Saldırgan Seyran Çakmakçı, olaydan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne teslim oldu. Saldırının kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Eresin Otelleri'nin sahibi Bircan Eresin'in oğlu ve Eresin Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Eresin tedavi altına alındı. Mustafa Eresin'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24