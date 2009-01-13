Ünlü işadamının oğluna silahlı saldırı

Eresin Otelleri'nin sahibi ünlü işadamı Bircan Eresin'in oğlu Mustafa Eresin, Eresin Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun önünde silahlı saldırıya uğradı.



Saldırıda sağ ve sol omuzu ile ayağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Eresin'in bir kurşunun da boynunu sıyırdığı öğrenildi.



Saldırgan Seyran Çakmakçı, olaydan sonra Bahçelievler Polis Merkezi'ne teslim oldu. Saldırının kira anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.



Eresin Otelleri'nin sahibi Bircan Eresin'in oğlu ve Eresin Turizm Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Eresin tedavi altına alındı. Mustafa Eresin'in hayati tehlikesi bulunmuyor.

