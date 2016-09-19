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Yaşam

Ünlü işadamının kızı Bali'de uçurumdan mı atıldı?

Yeliz Kemaloğlu'nun sevgilisi genç kadının İstanbul'daki cenazesine katılmadı

19 Eylül 2016 11:07

Sevgilisiyle Endonezya'nın Bali Adası'na gittiği tatilde uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Yeliz Kemaloğlu'nun ölümü Endonozya basınından "Sevgilisiyle şiddetli bir tartışma sonrası uçurumdan atladı" iddiasıyla yer aldı.

Hürriyet'in haberine göre, İşadamı Yıldırım Kemaloğlu ile resim ve seramik sanatçısı Yasemin Eker Kemaloğlu’nun kızları Yeliz Kemaloğlu (32), erkek arkadaşı O.A. ile kurban bayramında, Endonezya’nın tatil cenneti Bali’ye gitti.

Dayısı Mümtaz Teker’in verdiği bilgiye göre, Yeliz Kemaloğlu, geçtiğimiz salı günü, kaldıkları otelin yanındaki uçurumdan düşerek can verdi.

Genç kadının korkuluk bulunmadığı için uçuruma düştüğünü öğrendiklerini belirten Eker, “Olayın bizim açımızdan şüpheli bir tarafı yok. Bu yüzden otopsi dahi istemedik. Cenazemizi alıp, getirdik” diye bilgi verdi.



Sevgili cenazede yoktu


Zincircikuyu Camisi’ndeki cenaze törenine Kemaloğlu Ailesi’nin yakınları ve sevenleri katılırken, erkek arkadaşı O.A.’nın bulunmadığı görüldü.

Genç kadından 10 yaş küçük erkek kardeşi Ediz Kemaloğlu bir dakika olsun tabutun başından ayrılmadı. Annesiyle babası taziyeleri kabul ederken kardeş Kemaloğlu, duvakla örtülü tabuta sık sık kapanarak gözyaşları döktü. Yeliz Kemaloğlu cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.


Endonezya basınına göre, Yeliz Kemaloğlu, sevgilisi O.A. ile tartıştı. Tartışma sonrası Yeliz Kemaloğlu ortadan kayboldu. Onu uçurumun kenarında bulan O.A., Kemaloğlu’na doğru koşunca sevgilisinin karşı koymasıyla durduruldu. Haberlere göre O.A.’dan kendisine dokunmamasını söyleyen Kemaloğlu, ardından da 25 metreden aşağıya atladı.

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