Ünlü işadamı Sarp Turanlıgil hayatını kaybetti

İnşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren Elegan Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 42 yaşındaki Sarp Turanlıgil, tatil için gittiği Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde gittiği bir sahil kulübünde çıkan kavganın ardından tanık olarak ifadesine başvurulmak üzere jandarma aracına bindirilirken, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği sanılan işadamı ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşadamının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Aniden fenalaşarak yere yığıldı

Evli, bir çocuk babası işadamı Sarp Turanlıgil, dün akşam bir grup arkadaşı ile Göltürkbükü Beldesi’nde, sosyetenin gözde mekânlarından olan bir sahil kulübünde yemeğe gitti. Saat 00.30 sıralarında, işadamı Turanlıgil’in yanındaki arkadaşı M.D. ile iddiaya göre yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yan masadaki T.A. arasında kavga çıktı. İşletme sahiplerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma, ekipleri kavgayı ayırdı. Jandarma, ifadeleri için kavgaya karışan M.D. ve T.A. ile birlikte kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen işadamı Turanlıgil’i ekip otosuna bindirip, karakola götürmek istedi. Bu sırada işadamı Turanlıgil, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Turanlıgil, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğün sanılan Turanlıgil’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

M.A. ve T.A. ifade verdi

Gözaltına alınan M.A. ve T.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi. Kulüp çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi de çağrılmaları üzerine adliyeye gelerek, olayla ilgili ifade verdi.

Barzani’nin sarayını yapmışlardı

İnşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren Elegan Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Turanlıgil, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Erbil’deki başkanlık sarayı, Konuk evi ve Erbil Uluslararası Havaalanı’nın VIP ve CIP salonlarını inşa eden Elegan Group Yönetim Kurulu Başkanı mimar İstemi Turanlıgil’in oğlu. Sarp Turangil, 2008’de patronlar kulübü TÜSİAD’a üye olan 48 kişi arasında yer alıyordu. Turanlıgil, medyanın dikkatini Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde yaptığı Divan Oteli’yle çekmişti. Burcu Turanlıgil ile evli olan işadamı bir çocuk babasıydı.