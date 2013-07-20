T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ünlü işadamı Sarp Turanlıgil hayatını kaybetti

Elegan Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Turanlıgil, Bodrum'da arkadaşının karıştığı bir kavganın ardından aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

20 Temmuz 2013 18:49

 

İnşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren Elegan Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 42 yaşındaki Sarp Turanlıgil, tatil için gittiği Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde gittiği bir sahil kulübünde çıkan kavganın ardından tanık olarak ifadesine başvurulmak üzere jandarma aracına bindirilirken, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği sanılan işadamı ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İşadamının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

 

Aniden fenalaşarak yere yığıldı

 

Evli, bir çocuk babası işadamı Sarp Turanlıgil, dün akşam bir grup arkadaşı ile Göltürkbükü Beldesi’nde, sosyetenin gözde mekânlarından olan bir sahil kulübünde yemeğe gitti. Saat 00.30 sıralarında, işadamı Turanlıgil’in yanındaki arkadaşı M.D. ile iddiaya göre yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yan masadaki T.A. arasında kavga çıktı. İşletme sahiplerinin haber vermesi üzerine gelen jandarma, ekipleri kavgayı ayırdı. Jandarma, ifadeleri için kavgaya karışan M.D. ve T.A. ile birlikte kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen işadamı Turanlıgil’i ekip otosuna bindirip, karakola götürmek istedi. Bu sırada işadamı Turanlıgil, aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Turanlıgil, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizinden öldüğün sanılan Turanlıgil’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

M.A. ve T.A. ifade verdi

 

Gözaltına alınan M.A. ve T.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edildi. Kulüp çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi de çağrılmaları üzerine adliyeye gelerek, olayla ilgili ifade verdi.

 

Barzani’nin sarayını yapmışlardı

 

İnşaat ve turizm alanında faaliyet gösteren Elegan Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Turanlıgil, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin Erbil’deki başkanlık sarayı, Konuk evi ve Erbil Uluslararası Havaalanı’nın VIP ve CIP salonlarını inşa eden Elegan Group Yönetim Kurulu Başkanı mimar İstemi Turanlıgil’in oğlu. Sarp Turangil, 2008’de patronlar kulübü TÜSİAD’a üye olan 48 kişi arasında yer alıyordu. Turanlıgil, medyanın dikkatini Kuzey Irak’ın Erbil şehrinde yaptığı Divan Oteli’yle çekmişti. Burcu Turanlıgil ile evli olan işadamı bir çocuk babasıydı.

 

ETİKETLER

sarp turanlıgilkavgabodrumişadamıölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24