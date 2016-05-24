Ünlü iş adamı İbrahim Bodur son yolculuğuna uğurlandı

İl dünyasının önemli isimlerinden olan ve dün 88 yaşında hayata gözlerini yuman Dr. İbrahim Bodur için ilk tören, kurucusu ve Onursal Başkanı olduğu Kale Grubu'nun Levent'teki binasında düzenlendi. Şirket çalışanlarının da katıldığı tören yaklaşık yarım saat sürdü. Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çanakkale Çan'a götürülüyor. Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınan Bodur'un cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

"İbrahim Ağabeyimiz yerliydi, milliydi"

Erdoğan, "Öncelikle ben de İbrahim Ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek şunları kaydetti:

"Ben de İbrahim Ağabeyimizi İmam Hatip okulunda okuduğum yıllardan tanıyorum. O günden, bugüne tanıdığım, görüştüğümüz, seviştiğimiz bir ağabeyimizdi. Yerliydi, milliydi ve sürekli olarak bunun heyecanını, bunun aşkını duyan bir insandı. İthal malı değildi."

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) İdris Tiftikçi ve Burak Gezen’in haberine göre, tören sırasında bazı çalışanların gözyaşı döktüğü görüldü. Bodur'u son yolculuğunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yalnız bırakmadı.

Babası İbrahim Bodur'un çalışanlarıyla hep gurur duyduğunu belirten kızı Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, "Ben bir evlat olarak bu dünyadaki biricik babamı kaybettim. Bugün sonsuzluğa uğurluyoruz; ama sizler de onun bir evladısınız" dedi.

Helallik alındı

Konuşmanın ardından İbrahim Bodur için dua okundu; helallik alındı. Daha sonra da Bodur'un cenazesi omuzlarda cenaze aracına konuldu ve Fatih Camii'ne doğru yola çıktı.

Bodur için başsağlığı mesajları

Çanakkale’nin Çan ilçesinde faaliyet gösteren Kale Grubu'nun, kurucusu ve onursal başkanı iş adamı Dr. Hacı İbrahim Bodur'un (88) ölümü üzerine kentteki siyasetçiler başsağlığı mesajları yayınladı.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayınlayan siyasetçilerden CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirtti. Öz, "Sanayi endeksli kalkınmaya adanmış bir hayat, koca bir çınar geçti Çanakkale'den. Çanakkale Çan'da hemen hemen her ailenin hayatına dokunmuş, mutlaka iyi izler bırakmıştır. Yarattığı istihdam ve katma değerle hem Çanakkale'mize hem ülke ekonomisine katkıları saymakla bitmeyecek hayırsever bir iş adamımızdı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Kale Grubu tüm yönetici ve çalışanlarına, Çanakkale'mize ve ülkemize başsağlığı diliyorum" dedi.

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AKP Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ve MHP İl Başkanı Hakan Pınar da, Kale Seramiğin Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur'un ölümü üzerine derin üzüntü yaşadıklarını belirterek tüm Çanakkale'ye başsağlığı diledi.