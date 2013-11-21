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Yaşam

Ünlü iş insanı Ertuğrul Kurdoğlu hayatını kaybetti

Atatürk Barajı'nın inşaatıyla adını duyuran Ata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kurdoğlu 81 yaşında hayatını kaybetti

21 Kasım 2013 01:07

Ata Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kurdoğlu, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Ertuğrul Kurdoğlu için yarın saat 09.45'te kurucusu olduğu Ata Holding’in Beşiktaş Balmumcu’da bulunan merkezinde veda töreni düzenlenecek.
Daha sonra Teşvikiye Cami'ne götürülecek olan Kurdoğlu'nun naaşı, öğle namazını müteakip Ulus’daki aile mezarlığında defnedilecek.
Kurdoğlu, 50 yıllık iş hayatında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne hayat veren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olarak gösterilen Atatürk Barajı gibi birçok başarılı projenin altına imza attı.
Ata Grubu; Finans, Teknoloji, Gıda, Lojistik, Gayrimenkul Geliştirme, Yapı Malzemeleri Üretimi, Moda, Turizm ve Dış Ticaret gibi çok değişik alanlarda faaliyet gösteriyor.
2.5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip grubun 12 bini aşkın çalışanı bulunuyor.
Ertuğrul Kurdoğlu, hayat hikayesini anlatan 'Ben Buraya Hayallerimle Geldim' adlı biyografi kitabının lansmanı 21 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirmişti.
Kurdoğlu kitabında, "Hayaller öğrenilerek kazanılamaz, ama korkularımızdan dolayı kaybedilebilir. O nedenle hayallerimizden vazgeçmeden cesaretle peşinden gitmemiz gerekir…" diyordu.

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