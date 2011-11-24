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Yaşam

Ünlü işadamı Ceylan'ın aracına silahlı saldırı

Ceylan Intercontınental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Ceylan Intercontınental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Ceylan'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı öğrenilirken, aracın şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Ünlü işadamının aracına silahlı saldırıBeyoğlu'ndaki Ceylan Intercontınental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. 

Saldırı, saat 21.30 sıralarında Taksim'deki Ceylan Intercontınental Otel önünde meydana geldi. Araçla saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen saldırganlar, yine geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Mahmut Ceylan'ın araçta bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda Ceylan'ın şoförü Ramazan Selçuk ağır şekilde yaralandı. Yaralı, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.


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