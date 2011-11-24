Ünlü işadamı Ceylan'ın aracına silahlı saldırı

T24

Beyoğlu'ndaki Ceylan Intercontınental Otel'in ortaklarından Mahmut Ceylan'ın aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.Saldırı, saat 21.30 sıralarında Taksim'deki Ceylan Intercontınental Otel önünde meydana geldi. Araçla saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen saldırganlar, yine geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Mahmut Ceylan'ın araçta bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırıda Ceylan'ın şoförü Ramazan Selçuk ağır şekilde yaralandı. Yaralı, Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.