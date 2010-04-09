Ünlü iş adamı intihar etti

T24 - Florya Ziya Şark Sofrası'nın sahibi Ziya Bingöl, makamında kafasına tek el ateş ederek intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ziya Bingöl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay saat 18.15 sıralarında, Florya İstanbul Caddesi Numara 3'teki Ziya Şark Sofrası'nda meydana geldi.



İş adamı 2 çocuk babası Ziya Bingöl, kendisine ait yazıhanesinde eşini telefonla aradıktan sonra tabancasıyla başına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



Silah sesi üzerine yazıhaneye giren restoran çalışanları tarafından yaralı bulunan Bingöl, olay yerine çağrılan ambulansla Yeşilköy International Hospital'a kaldırıldı.



Ziya Bingöl yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Z.B'nin cesedi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Bu sırada olay yerine gelen gazeteciler görüntü almak isterken çalışanlar ve Bingöl'ün yakınları tarafından saldırıya uğradı. Polis, saldırganları güçlükle yatıştırdı.



Piyasaya olan yüklü borcu nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Ziya Bingöl'ün 8 ay önce beyin kanaması geçirdiği, 1998 yılında ise bir oğlunun trafik kazasında yanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.



Polis, intiharla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.









