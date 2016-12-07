Ünlü iş adamı iflasını istedi!

Almanya merkezli seyahat şirketi Öger Turizm'in eski sahibi Vural Öger, Münih'te bir mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

Mahkemede Vural Öger'in alacaklılarından biri olan İşbank'ın Öger'in şahsi servetine el konulması talebinde bulunduğunu belirtti.

6 yıl önce şirketini sattı

1960'lı yıllarda Almanya'ya öğrenci olarak gelen Vural Öger, iş hayatına kurduğu bir seyahat şirketi ile başladı.

Almanya'nın tanınmış işadamları arasına giren Vural Öger, iflas ederek 2010 yılında şirketini sattı.

Üstün hizmet madalyası almıştı

Vural Öger 2001 yılında, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in elinden Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası’nı, 2002 yılında da Alman Cumhurbaşkanı Rau’nun elinden Alman Federal Cumhuriyeti Liyakat Madalyası’nı aldı.