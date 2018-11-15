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 ÜNLÜ İŞ ADAMI GÜLTEKİN'İ ÖLDÜREN 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Müslim SARIYAR -İstanbul-DHA İş adamı Ali Rıza Gültekin'in, Beşiktaş'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi

15 Kasım 2018 13:19

Müslim SARIYAR -İstanbul-DHA
İş adamı Ali Rıza Gültekin\'in, Beşiktaş\'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis, Gültekin\'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi. 

POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLER
Cinayet sırasında Gültekin\'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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