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Dünya

Ünlü İngiliz televizyon yapımcısı kadın “Başbakanlık ofisinde taciz edildim” dedi

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – İngiltere’nin ünlü televizyon yapımcılarından Daisy Goodwin, Cameron hükümetinden bir yetkilinin başbakanlık ofisinde gerçekleşen bir yemek davetinin ardından göğsüne dokunarak taciz ettiğini söyledi

14 Kasım 2017 15:56

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – İngiltere’nin ünlü televizyon yapımcılarından Daisy Goodwin, Cameron hükümetinden bir yetkilinin başbakanlık ofisinde gerçekleşen bir yemek davetinin ardından göğsüne dokunarak taciz ettiğini söyledi.
Victoria adlı dram dizisinin yaratıcısı kadın yapımcı Goodwin, bu olayın Başbakan David Cameron’un Downing Street’teki ofisini ziyaret ederken gerçekleştiğini söyledi. Olayın ardından yetkili Goodwin’e televizyon programında tartışılabilecek bir konu üzerinde konuşmak için bir toplantıya davet eden bir mail attı.
Tacizcisinin adını vermek istemeyen Goodwin, olay olduğu sırada tacizcinin kendisinden birkaç yaş genç olduğunu söyledi. Goodwin’in verdiği bilgilere göre ismi verilmeyen bu yetkili Cameron’un görevde olduğu 2010-2016 yıllarında görev yapmaktaydı.
İngiltere’de şimdiye kadar savunma bakanı Michael Fallon taciz suçlamaları nedeniyle istifa ederken, muhafazakar meclis üyesi Damian Green ve ülkenin uluslararası ticaret bakanı Mark Garnier de taciz suçlamalarıyla karşı karşıya.
Radio Times’a konuşan Goodwin, ayrıca bu olaydan ayrı olarak 15 yaşındayken Londra’da bir trendeki görevlinin ellerini bacaklarının arasına koyduğunu da anlattı. (Fotoğraflı)

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