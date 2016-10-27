Ünlü Hollywood yıldızının Atatürk kolyesi şaşırttı

53'üncü Antalya Uluslararası Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturan ünlü Hollywood yıldızı Andie Macdowell boynuna taktığı Atatürk kolyesiyle herkesi şaşırttı.

Milliyet'te yer alan habere göre festival alanında Andie Macdowell ile sohbet ettikleri görülen Murat Evgin’e, neler konuştukları soruldu.

Murat Evgin, "Boynuna taktığı Atatürk yazılı kolye dikkatimi çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı tarafından hediye edilmiş, bundan mutluluk duyduğunu anlattı. İstanbul'da galalar için nerelerden alışveriş yapabileceğini sordu. Birkaç mağaza önerdim" yanıtını verdi.