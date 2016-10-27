T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü Hollywood yıldızının Atatürk kolyesi şaşırttı

53'üncü Antalya Uluslararası Film Festivali'nin jürisinde bulunan Andie Macdowell'ın kolyesi şaşırttı

27 Ekim 2016 00:57

53'üncü Antalya Uluslararası Film Festivali'nde jüri koltuğuna oturan ünlü Hollywood yıldızı Andie Macdowell boynuna taktığı Atatürk kolyesiyle herkesi şaşırttı.

Milliyet'te yer alan habere göre festival alanında Andie Macdowell ile sohbet ettikleri görülen Murat Evgin’e, neler konuştukları soruldu.

Murat Evgin, "Boynuna taktığı Atatürk yazılı kolye dikkatimi çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı tarafından hediye edilmiş, bundan mutluluk duyduğunu anlattı. İstanbul'da galalar için nerelerden alışveriş yapabileceğini sordu. Birkaç mağaza önerdim" yanıtını verdi.  

ETİKETLER

Andie Macdowellantalyafilm festivaliatatürkkolye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24