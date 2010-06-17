Ünlü heykeltraşın eseri 53 milyon dolara satıldı

T24- Ünlü İtalyan heykeltıraş Amedeo Modigliani’nin kireçtaşından oyma kadın büstü, Paris’teki bir müzayedede 53 milyon dolara alıcı buldu.



Bu rakam 20’inci yüzyılın ünlü sanatçısı için rekor kabul ediliyor.



Christie’s International yetkilileri heykelin müzayededen önce 5 ila 7 milyon dolara alıcı bulmasını tahmin ettiklerini söyledi. Tahmin edilenin 10 katı fiyatına satılan kadın başı heykelinin 1910 ile 1912 yılları arasında yapıldığı belirtiliyor.



65 santimetre uzunluğundaki büst satılmadan önce Fransız işadamı Gaston Levy’nin koleksiyonunda yer alıyordu.