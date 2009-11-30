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Yaşam

Ünlü golfçü Woods: Kaza benim hatam

30 Kasım 2009 01:01

Golf sporunun efsane ismi Tiger Woods, evinin önünde geçirdiği kazanın kendi hatası olduğunu açıkladı.

Tiger Woods, internetteki sitesinden yaptığı açıklamada, kazanın kendi hatası olduğunu ve aracın camını golf sopasıyla kıran eşi Elin'in ''cesurca'' hareket ettiğini bildirdi.

Kaza ve ünlü sporcunun eşi tarafından kurtarılma biçimi tartışmalara yol açmıştı.

Polis, Woods'un, kullandığı araçla evinin hemen yakınındaki yangın musluğuna ve daha sonra komşusuna ait arazideki bir ağaca çarptığını, o sırada evde olan karısının gürültüyü duyarak olay yerine geldiğini ve aracın camını golf sopasıyla kırarak kocasının kurtulmasına yardımcı olduğunu açıklamıştı.

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