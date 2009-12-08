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Ünlü golfçü harem kurmuş!

36 yaşındaki Sampson'un birçok erotik filmde rol aldığı belirtildi.

08 Aralık 2009 02:00

ABD'li golf oyuncusu Tiger Woods'un sekizinci sevgilisi ortaya çıktı! ABD basınına göre; porno yıldızı Holly Sampson da Woods'un birlikte olduğu kadınlardan biri.

36 yaşındaki Sampson'un birçok erotik filmde rol aldığı belirtildi. Geçirdiği trafik kazası sonrası çok sayıda sevgilisi olduğu ortaya çıkan golfçunun sevgili sayısı da böylece sekize çıkmış oldu. Woods'un eşi Elin Nordgren'in de bu ilişkilerden haberdar olduğu ve kaza gecesi de bu nedenle eşine sinirlendiği öne sürüldü. Bugüne kadar Woods'un yedi ayrı kadınla birlikte olduğu iddia edilmişti. Kadınların birçoğu ilişkiyi kabul ederken bazıları da yorumda bulunmadı.

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