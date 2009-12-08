Ünlü golfçü harem kurmuş!

36 yaşındaki Sampson'un birçok erotik filmde rol aldığı belirtildi. Geçirdiği trafik kazası sonrası çok sayıda sevgilisi olduğu ortaya çıkan golfçunun sevgili sayısı da böylece sekize çıkmış oldu. Woods'un eşi Elin Nordgren'in de bu ilişkilerden haberdar olduğu ve kaza gecesi de bu nedenle eşine sinirlendiği öne sürüldü. Bugüne kadar Woods'un yedi ayrı kadınla birlikte olduğu iddia edilmişti. Kadınların birçoğu ilişkiyi kabul ederken bazıları da yorumda bulunmadı.