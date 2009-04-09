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Yaşam

Ünlü golfçü Bodrum’da soyuldu

Bodrum’daki turnuvaya konuk oyuncu olarak katılan dünyaca ünlü Amerikalı golfçü Mike Adams soyuldu

09 Nisan 2009 03:00

Bodrum’da The Marmara Bodrum Golf Turnuvası’na konuk oyuncu olarak katılan dünyaca ünlü Amerikalı golfçü Mike Adams’ın kaldığı villaya hırsız girdi.

Tek başına kaldığı, golf tesisi yöneticisi Dr. Gürol Büyük’e ait villaya giren hırsız Adams’ın iki cep telefonu, golf montları, kredi kartları ve iki dizüstü bilgisayarının yanı sıra bir dönem ders verdiği Bill Clinton tarafından hediye edilen kol saatini de çaldı.

Adams’ın çalınan bilgisayarlarında, ABD’de ve dünyada golfün son 25 yıllık geçmişi, teknik analizleri, ünlülerin golf tutkusu, dünyaca şampiyon golfçülerin başarı sırlarının anlatıldığı, gelecek ay basılacak olan 3 kitabına ait bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

Amerikalı golfçü olayın ardından büyük üzüntü duyarken, villa sahibi Dr. Gürol Büyük, aynı gün oğluna ait 4 saat ile 2 cep telefonunun da çalındığını söyledi. Büyük olayla ilgili şöyle konuştu:
“Dünyaca ünlü golf ustası Adams’ı konuğumuz olarak Bodrum’a getirttik ve Türk golf severlere hem eğitim hem de moral vermesini sağladık. Meydana gelen hırsızlıktan dolayı çok üzgünüz. Adams en çok ABD’ye döndüğünde basıma vereceği üç kitabının dokümanları ile Bill Clinton’ın hediye ettiği 50 bin dolar değerindeki saatinin çalınmasına üzüldü.”

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