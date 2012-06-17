Ünlü giyim markasına seks davası

Tüm dünyada mağaza zincirine sahip olan ünlü Amerikan markası, aleyhinde açılan en büyük davayla mücadele ediyor. İddiaya göre, markanın avukatları firmanın eski bir çalışanının açtığı “seks davası” yüzünden mesai yapıyor.

Markanın mağazasının eski çalışanlarından biri yöneticisinin kendisini bir modellik ajansına yönlendirdiğini ve ajanstakilerin kendisinden kamera karşısında mastürbasyon yapmasını istediğini iddia etti.

Huffington Post gazetesinin haberine göre Benjamin Bowers adlı kişi Abercrombie & Fitch mağazalarından birinde çalışırken yöneticisi tarafından modellik ajansına yönlendirildi.

Gittiği yerde fotoğraflarda daha “rahat” görünmesi için kendisinden kamera önünde mastürbasyon yapmasını istediklerini öne süren Bowers giyim firmasına 1 milyon dolarlık dava açtı.

Bowers 2011’de meydana geldiğini iddia ettiği olayda yöneticisinin yanında soyunduğunu söyledi.