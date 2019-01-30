Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Avustralyalı giyim ve aksesuar markası Forever New, Türkiye pazarından çekileceğini duyurdu. 2009 yılında girdiği Türkiye pazarın çekilen Forever New’in İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'de pek çok il ve AVM'lerde mağazası bulunuyor.

Forever New Türkiye, çekilme kararını “Üzgünüz. Türkiye'deki Forever New faaliyetlerine son verdiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürler. Yıllardır süregelen bağlılığınıza ve desteğinize teşekkür borçluyuz” mesajıyla duyurdu.

Açıklama sonrası, Forever New Türkiye temsilciliğinin internet sitesi uluslararası siteye yönlendirildi.

Habertürk’ten Alper Öcal’ın haberine göre, Forever New Türkiye'nin operasyonlarına son verme kararının gerekçesi ve mevcut mağazaları ile çalışanlarının durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ulaşılan Forever New’i işleten Retail Two Mağazacılık yetkilileri çekilme kararıyla ilgili yorum yapmadı.

Geçen yıllarda Crate and Barrel, C&A, Top Shop, Debenhams, Aeropostale gibi uluslararası markalar Türkiye'den ayrılma kararını açıklamıştı.