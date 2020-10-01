Ünlü giyim firması H&M Koronavirüs nedeniyle yüzlerce mağazasını kapatacak

İsveçli giyim şirketi H&M Koronavirüs krizinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını açıkladı. Karantina döneminde internetten yapılan alışverişlerin artması, şirketin düşündüğünden daha az zarara uğramasını sağladı.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M, üçüncü çeyrek kârında beklediklerinden daha küçük bir düşüş yaşadıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada Koronavirüs krizinin çevirimiçi alışverişe olan talebi arttırması nedeniyle gelecek yıl yüzlerce mağazanın kapatılmasının planlandığı söylendi.

H&M, online alışveriş rekabetine daha çok uyum sağlamaya başladığından son birkaç yıldır bazı mağazalarını zaten kapatıyordu. Perakende şirketi bu yılın başlarında net mağaza sayısının 2020'ye oranla daha az olacağını belirtti.

Şirket ayrıca, satışların eylül ayında virüsün etkisiyle iyileşmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamada bulunan yetkili Helena Helmersson şunları söyledi: "Zorluklar sona ermemiş olsa da, en kötü dönemin geride kaldığına inanıyoruz ve krizden daha güçlü çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.