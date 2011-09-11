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Yaşam

Ünlü gezginin hac yolu "kültür yolu" oldu BURSA (A.A)

11 Eylül 2011 14:27

-Ünlü gezginin hac yolu "kültür yolu" oldu BURSA (A.A) - 11.09.2011 - Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sini inceleyen, geçtiği yolların izini süren Osmanlı tarihçisi Dr. Carolin Finkel ve beraberindeki 8 kişilik ekip, ünlü gezginin 1671'de çıktığı hac yolculuğunun ilk etabını Bursa Büyükşehir Belediyesini katkılarıyla at üzerinde katediyor. Bu yolu ''Likya Yolu'' gibi bir ''kültür yolu'' haline getirme hedefiyle üçüncü kez geçen Finkel'in Kate Clowe ile birlikte yazdığı, güzergahtaki köy ve kasabaların kültürel hayatının da anlatıldığı ''Evliya Çelebi Yolunda'' adlı İngilizce yayımlanan kitap, Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Türkçe'ye çevriliyor. Evliya Çelebi'nin Üsküdar'dan başlayıp Mekke'ye kadar devam eden hac yolculuğunun ilk etabını fiziki şartlar nedeniyle Yalova'nın Hersek köyünden başlatıp Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak üzerinden Simav'a ulaşan rotayı takip eden ekip, İnegöl'ün Babasultan köyü yakınlarında mola verdi. Yolda çeşitli nedenlerle yaralanan atlarının tedavisini yapan ve dinlenen ekipten Dr. Carolin Finkel, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.  Dr. Finkel, Hersek Altınova'dan başlayıp Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak üzerinden Simav'a giden ve Yalvaç'taki St. Paul yoluna bağlanmak üzere bu yolun uzantısı olduğu düşünülen, ''Evliya Çelebi Yolu'' olarak bilinen ''kültürel yol''un geliştirilmesi ve tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Bu doğrultuda, Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Finkel, Evliya Çelebi'nin gittiği yerlerin hepsine ulaşmalarının mümkün olmadığını ancak hac yolunun amaçları için çok uygun olduğunu belirtti.

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