T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü futbolcu Wayne Rooney tutuklandı

Londra, 1 Eylül, (DHA)- İngiliz futbolcu Wayne Rooney (31) İngiltere Cheshire'daki 6 milyon Euroluk  evinin yakınında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

01 Eylül 2017 15:41

Londra, 1 Eylül, (DHA)- İngiliz futbolcu Wayne Rooney (31) İngiltere Cheshire\'daki 6 milyon Euroluk  evinin yakınında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. İngiltere Milli Takımı\'nın eski kaptanı Rooney, semtteki polis merkezinde tutuluyor. Mirror’da yer alan habere göre Perşembe akşamı polis tarafından araç kullanırken durdurulan sporcu, alkollü olarak araba kullandığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.  
İngiltere için 119 maçta 53 gol atan yıldız futbolcu, geçen hafta futbola veda edip emekliliğini ilan etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LondraEylül DHAWayne RooneyCheshireEurolukMilli TakımıMirrordaPerşembe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24