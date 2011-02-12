Ünlü futbolcu siyasete giriyor

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Hemşehrilerinin kendisinden sürekli iş istediğini belirten Şaş, "Başkan olduğum ilk gün de Karataş'ı Adana'nın merkez ilçesi yapacağım. Karataş'ta 60 km sahil var. Ama iki tane caretta kaplumbağası doğuracak diye burada hiçbir şey yapılmasına izin verilmiyor. Bir beş yıldızlı otel yapılsa en az 500 kişi işe girer." dedi.Galatasaray'da futbol hayatını sonlandırarak yorumculuğuna başlayan yıldız futbolcu Hasan Şaş, 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde memleketi Adana'nın Karataş ilçesinden belediye başkan adayı olacağını söyledi.Bugüne kadar 47 kez milli takımda oynayan Şaş, EMITT Fuarı'na gelen Adanalılarla buluştuğu yemekte ahaport.com sitesine yaptığı açıklamada önümüzdeki yerel seçimlerde hemşehrilerine hizmet etmek için siyasete girmek istediğini belirtti. "Beni her gün memleketim Karataş'tan 500 kişi arıyor ve iş istiyor. Karataş'a bir tane beş yıldızlı otel yapılsa ne olur? Kaç kişi işe girer düşündünüz mü? Böylece ben de telefonlardan kurtulmuş olurum.' diyen Hasan Şaş'ın bu sözleri üzerine Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, "Memleketinden belediye başkanı ol' teklifinde bulundu. Bunun üzerine yıldız futbolcu, "Zaten onu yapacağım abi. Belediye başkanı olacağım. Başkan olduğum ilk gün de Karataş'ı Adana'nın merkez ilçesi yapacağım. Mevcut sorunlar Karataş'ın boyutunu çok aşmış durumda.Karataş'ta 60 km sahil var. Bu Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ama iki tane caretta kaplumbağası doğuracak diye burada hiçbir şey yapılmasına izin verilmiyor. Ama kaplumbağalardan vazgeçilip bir beş yıldızlı otel yapılsa en az 500 kişi işe girer. Her sene Karataş'a gitmek için Mayıs ayını iple çekiyorum. Ama of'tan pof"tan yatamıyorum. Ya sinek ya sıcak! Başkan olunca bunları düzelteceğim." dedi.Hasan Şaş'ın bu sözleri üzerine Akdeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Evsen, Şaş'tan kesin bir tarih istemesi üzerine Şaş, "2014'te belediye başkan adayımım. Bunu oturup planlayacağım. Henüz parti belli değil" diyerek siyasete resmen yeşil ışık yaktığnı ifade etti. Hasan Şaş bu ilginç çıkışının ardından "Adana Demirspor ile ilgili bana teklif gelir ve sabredilirse takımı üç yıl içerisinde Süper Lig'e çıkarırım. Buna hazırım. Ama Adana seyircisi buna hazır mı, onlara sormak lazım." dedi.