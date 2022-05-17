Ünlü futbolcu, maç sırasında hayatını kaybetti

Swansea City formasıyla 1991 yılında Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na George Weah'a karşı oynayan ünlü futbolcu Mark Davies, 45 yaş üzeri veteran futbol maçı sırasında sahada hayatını kaybetti.

Bir döneme damgasını vuran başarılı oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra da da yeşil sahalardan kopamamıştı. Llanelli Town AFC Veteranlar takımının formasını giyen başarılı oyuncu 45 Yaş Üzeri Veteranlar Maçı Finali'nde Penybont FC karşısında forma giydi.

Cardiff'te oynanan maç sırasında birden yere yığıldı. Sağlık görevlileri hemen müdahale etmek istedi ancak sonuç alınamadı ve dakikalar sonra Davies'in öldüğü açıklandı.

Swansea City'nin defans oyuncusu olarak çok başarılı bir kariyere sahip olan Mark Davies, 1991 yılında oynanan Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur maçında Monaco'ya karşı oynamıştı. Dünyanın en iyi golcülerinden sayılan George Weah o dönem Monaco formasını giyiyordu. Davies, "Weah'a karşı savunma oynamaktan dolayı çok mutluyum" demişti.

O dönem Monaco'nun başında Arsene Wenger vardı ve bu eşleşme Swansea için felaketle sonuçlanmıştı. İlk maçı 2-1 deplasmanda kazanan Monaco, rövanşı da evinde 8-0 kazanmıştı. George Weah rövanş maçında hat trick yapmıştı. Monaco'nun o dönemki kadrosunda Youssouf Fofana, Youri Djorkaeff, Jean-Luc Ettori, Emmanuel Petit gibi kalburüstü isimler bulunuyordu.