T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ünlü futbolcu George Weah, Liberya Devlet Başkanı seçildi

1995'te Ballon d'Or ödülü kazanan Milan'ın efsane golcüsü George Weah, Liberya Devlet Başkanı seçildi

12 Ekim 2017 04:56

Unutulmaz golcü George Weah ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda devlet başkanı seçildi. Weah, 1995 yılında Altın Top ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu.

Devlet Başkanı oldu

Milan’ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, unutulmaz golcü George Weah, ülkesi Liberya’da seçimleri kazanarak, devlet başkanı oldu.

Çok sevilen bir figür

1995’te FIFA tarafından Dünyanın En İyi Futbolcusu seçilen ve aynı zamanda Altın Top ödülünü de kazanan ve bunları başaran ilk Afrikalı futbolcu olan Weah, ülkesinde çok sevilen bir figür olarak biliniyordu.

 

ETİKETLER

George Weahliberyadevlet başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24