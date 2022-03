Ünlü Fransız oyuncu Ulliel, kayak pistinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Fransız aktör Gaspard Ulliel, bir kayak pistinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Ünlü Fransız oyuncu 37 yaşındaki Gaspard Ulliel, ülkenin güneyindeki bir kayak merkezinde, Montvalezan kasabası civarında dün kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti. Helikopterle Grenoble Hastanesine kaldırılan Ulliel'in bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Diğer kayakçının ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Fransız medyasına açıklama yapan aktörün ailesi, Ulliel'in ölümünü doğruladı.

Ulliel, yönetmen Xavier Dolan'ın yönettiği “It's Only the End of the World” filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2017 yılında Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar ödülünü kazanmıştı.