Ünlü Fransız çizer Jean Giraud hayatını kaybetti

T24 - Türk çizgiromanseverlerin yakından tanıdığı ünlü Fransız çizer Jean Giraud 73 yaşında hayata veda etti.

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Doğan Kardeş dergisinin çizgiroman kültürüne adanmış son dönemindeki tüm sayılarında (2008-2011 yılları arası toplam 38 sayı) maceraları aralıksız tefrika edilen Genç Blueberry’nin yaratıcısı Fransız çizer Jean Giraud Cumartesi günü yaşamını yitirdi.

Daha çok Moebius takma adıyla bilinen Jean Giraud, 1960-70’lerde Blueberry’nin maceralarıyla tanındı; 1980’li yıllarda Jodorowsky ile birlikte çalışıp Les Humanoïdes Associés’nin en önemli ve etkin figürlerinden biri oldu.

Yine aynı dönemlerde, Marvel Comics bünyesinde, Stan Lee’nin senaryosunu yazdığı bir Silver Surfer macerası da resimleyen Jean Giraud, Alien ve The Fifth Element gibi kült filmler için çizimler yaptı. Giraud’nun en son işlerinden biri de, 2011’de Fransa’da, 2012’nin Ocak ayında ise yine Yapı Kredi Yayınları tarafından Türkçe’de yayınlanan Küçük Prens’in çizgiroman albümü Rüzgâr Gezegeni için kendine özgü kısa bir Küçük Prens macerası çizmesiydi.