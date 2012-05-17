Ünlü fotoğrafın sırrı 43 yıl sonra çözüldü

İngiliz efsane rock grubu Beatles'ın 1969'da yayımlanan Abbey Road isimli albümünün kapağında kullanılan fotoğrafın sırrı belli oldu.

Yıllardır grubun dört üyesinin neden Londra'da bir yaya geçidinden geçerken fotoğraf çektirdiğini ve bunu albüm kapağı yaptığını merak eden hayranları, 43 yıl sonra bu sorularına yanıt buldu. Müzik albümleri koleksiyoncusu Sarah Wheeler, 1960'larda grubun solisti Paul McCartney'in öldüğü ve yerine dublörünün çıktığı şeklinde söylentilerin dolaştığını ve bu fotoğrafla McCartney'in ölmediğinin kanıtlanmak istendiğini söyledi.