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Ünlü fotoğraf sanatçısı, gazeteci Ergun Çağatay vefat etti

İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ fotoğraf sanatçısı, gazeteci Ergun Çağatay, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti

16 Şubat 2018 19:04

İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ fotoğraf sanatçısı, gazeteci Ergun Çağatay, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Ergun Çağatay, 1983’de Paris\'te  Orly Havaalanı’nda Ermeni terör örgütü ASALA’nın bombalı saldırısında ağır yaralanmış, uzun süre süre yanık tedavisi görmüştü. 

 Ergun Çağatay, 50. Sanat yılını, 2014 yılında  ‘merceğimdeki 50 yıl’ sergisiyle kutlamıştı.  Kızı Yasemin Oytaç, babasının geçtiğimiz Pazar günü açık kalp ameliyatı olduğunu belirterek, \"Ameliyatı çok ağır geçmişti\" dedi.  Yasemin  Oytaç, Mayıs ayında bir sergisi olacaktı.  Türkiye\'de yaşayan Almanlarla ilgili bir çalışması vardı. Onun hazırlığını yapıyordu. Enerji dolu yeni projler yenilikler peşinde koşan bir insandı\" diye konuştu.

Ergun Çağatay\'ın cenazesi 18 Şubat Pazar günü öğleyin Zincirlikuyu Mezarlığı\'nda kılınacak cenaze namazının ardından  aile mezarlığında toprağa verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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