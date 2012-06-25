Ünlü fizikçinin beynini 'hack'leyecekler

ABD’li bilim insanları, beyin dalgalarını bilgisayara aktarabilen ‘iBrain’ adını verdikleri bir cihaz üzerinde çalışıyor. Başarılı olunması halinde, ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in düşünceleri doğrudan beyin dalgalarından anlaşılabilecek.



Stanford Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği proje, felç olan ve konuşma yetisini giderek kaybettiği gibi vücut dilini de kullanamayan Hawking’in beynini ‘hack’lemeyi öngörüyor.

Akademisyenlik kariyerinin yanı sıra, nöro-teknoloji şirketi Neurovigil’in de CEO’su olan Dr. Phillip Low’un başında olduğu araştırma ekibi, iBrain projesinde Hawking ile beraber çalışıyor.

Low ve ekibinin geliştirdiği iBrain, beyin dalgalarını bilgisayara aktararak, iletişim kurulabilecek bir araç haline getirmeyi amaçlıyor. Başa takılan siyah bir bant, çok sayıda sinir iletici (nöro transmiter) bulunduruyor.



Gelecek ay denenecek



iBrain, ünlü fizkçi Hawking için geliştirildiği için İngiliz basınında büyük merak uyandırdı. Telegraph gazetesi, gelecek ay Cambridge’de düzenlenecek Francis Crick Memorial konferansında iBrain’in denenebileceğini belirtti.

Cihazı Hawking üzerinde çok sayıda kişinin karşısında ilk kez kullanmayı planlayan Low, Telegraph’a, “Hawking’in vücudunu bypass’tan geçirmek istiyoruz. Aynısını beynine de yapmayı amaçlıyoruz” dedi.

iBrain projesinin en az bir yıllık olduğunu belirten Low, geçtiğimiz yaz İngiltere’ye gelerek Hawking’e projesini sundu. Geliştirdikleri prototipi Hawking’e giydiren Low, fizikçiden tüm düşüncesini, “avucunda bir topu sıktığına odaklamasını” istedi. Buradaki amaç, Hawking’in düşüncelerinin, bir dizi sinyal aracılığıyla kelimelere aktarılıp aktarılamadığını görmekti.

Low, ilk denemelerin ardından New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, “Aldığımız sinyalde işimize yarayacak bir şey olup olmadığına baktık. Aslına bakılırsa, sinyalde bir değişim gördük” dedi.



Kelime kütüphanesine açılan kapı



Low, Telegraph gazetesine yaptığı yorumda, “beyin dalgası teknolojisinin, kişinin yapmaya niyetlendiği hareketleri bir kelime kütüphanesine bağladığını, böylece niyetin kelimelere dökülebileceğini” belirtti. Low, “Böylece, motor nöron rahatsızlığı bulunan insanlar, vücutlarından çok beyinleri aracılığıyla iletişim kurabilir” dedi.

Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking, henüz 21 yaşındayken Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı ve motor nöronlarının çok büyük bir kısmını kaybederek, neredeyse tamamen felç oldu. İngiliz Daily Mail sitesinin haberine göre, kasları giderek güçsüzleşen 70 yaşındaki Hawking’in, konuşabilmek için kullandığı cihazı eskisi kadar rahat çalıştıramadığı belirtildi.

Bilim insanları, başarılı olması halinde başka tedavi alanlarında da kullanılabilecek olan iBrain cihazının, depresyon ve hatta otizmle mücadele debirgün büyük atılım sağlayabileceğine inanıyor.