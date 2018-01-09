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Dünya

Ünlü fizikçi Stephen Hawking’den depresyon için tavsiye

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Londra'daki Kraliyet Enstitüsünde düzenlenen Reith Konferansı’nda depresyon hakkında konuştu

09 Ocak 2018 19:06

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Ocak (DHA) – Ünlü fizikçi Stephen Hawking, Londra\'daki Kraliyet Enstitüsünde düzenlenen Reith Konferansı’nda depresyon hakkında konuştu.
Konuşmasında kara delikler ile depresyon arasında şiirsel bir paralellik çizen bilim insanı, zihinsel sağlık zorluklarından muzdarip olanlar için bir umut mesajı verdi:
\"Bu konferansın verdiği mesaj, kara deliklerin aslında gösterildiği kadar siyah ve bir zamanlar düşünüldüğü gibi ebedi hapishaneler olmadıklarıdır. Her şey, kara delikten dışarıya veya başka bir evrene bile çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir kara delikte olduğunuzu düşünüyorsanız, pes etmeyin, bir çıkış yolu var.\"
Hawking ayrıca 400 kişilik kalabalığa başarılarını ve hayatında ne elde ettiğini, özellikle de 1963\'te motor nöron hastalığı tanısından bu yana yaşamakla ilgili olarak, \"Motor nöron hastalığına yakalanmak talihsiz olsa da, hayatta hemen her şeyde çok şanslıydım\" dedi.
Sakatlığının ciddi bir engel oluşturmadığı az sayıdaki alanlardan biri olan teorik fizikte büyüleyici bir zamanda çalıştığım için şanslı olduğunu belirten 76 yaşındaki Hawking, \"Yaşam ne kadar zor olursa olsun öfkelenmemek önemlidir, çünkü kendinize ve genel olarak hayatınıza gülecekseniz bütün umudunuzu kaybedebilirsiniz\" dedi.
Teorik konferansın tamamı 26 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde BBC Radio 4\'te iki ayrı yayın halinde yayınlanacak.

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