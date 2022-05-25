Ünlü finans uzmanına dolandırıcı şoku; 170 bin euro ve 150 bin dolar kaptırdı, evini bile sattırdılar!

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan sonra tele dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu. 170 bin euro ve 150 bin dolar veren Mercan, Kadıköy'deki evine de satarak parayı dolandırıcılara kaptırdı

Sabah gazetesinin haberine göre 28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi.



Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Evini sattırdılar

Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.



Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. 1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu.