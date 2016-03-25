Ünlü ekonomist el-Erian: Piyasalar yüzde 10 düşebilir

Allianz'ın Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed el-Erian, belirli bir aralık içinde sıkışmış piyasanın yakın zamanda daha dramatik bir şekilde yönünü aşağı çevirebileceğini ve bunun hisse senetlerinde önümüzdeki aylarda yüzde 10'a varan düşüşe yol açabileceğini söyledi.

CNBC'ye konuşan el-Erian, "Eğer yüzde 5-10 düşüş görürseniz şaşırmamanız gerekli. Hisse senetlerinin hangi yöne gittiğinden bağımsız olarak, hisselerin son haftalarda olduğundan daha geniş bir band içinde hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

"Trump henüz fiyatlanmadı"

Piyasaları son dönemde yukarı doğru yönlendiren faktörler olduğunu, bunlar arasında ABD ekonomisinde resesyon korkularının azalmasının da yer aldığını belirten El-Erian, "ABD'de işler kötü değil" diye konuştu. El-Erian, şirketlerin hisse geri alımı ve satın almalar yoluyla piyasaya para pompalamaya devam ettiklerini de belirtti.

El Erian, Cumhuriyetçi Parti'de yapılan ön seçimde Trump'ın önde gitmesinin henüz fiyatlanmadığını da ifade etti.